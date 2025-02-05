Alman bir şirket hakkında çelik ithalatına hile karıştırmaktan soruşturma başlatıldı

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Almanya’nın Ren-Neckar bölgesindeki bir makine mühendisliği şirketine yönelik olarak çelik ithalatıyla bağlantılı vergi kaçakçılığı şüphesiyle bir soruşturma başlattığını açıkladı. Söz konusu Alman şirketin, 100’ün üzerinde gümrükleme sırasında çelik ürünlerinin menşesini doğru olmadığı halde İngiltere olarak beyan ettiği düşünülüyor.

Soruşturmaya göre ithal edilen çelik Hindistan menşeliydi ve Almanya’ya İngiltere üzerinden yönlendirilmişti. 2,9 milyon €’nun üzerinde değere sahip söz konusu ithalat, 2021 yılının Mart ayından itibaren 12 aylık bir dönemde gerçekleştirildi.

AB gümrük düzenlemeleri uyarınca çeliğin menşesinin Hindistan olduğu belirtilerek doğru bir şekilde beyan edilmesi, ithalat vergisinin %25 daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Bunun sonucunda kamu maliyesinde oluşacak kaybın birkaç 100 bin € olduğu tahmin ediliyor.