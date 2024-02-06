Almanya’nın çelik üreten bölgeleri AB ithalat kotalarının uzatılmasını istiyor

Salı, 06 Şubat 2024 14:04:41 (GMT+3) | İstanbul

Almanya’daki 11 çelik üreten bölgeyi temsil eden yeni çelik ittifakı Stahlallianz federal hükümetten yerel çelik sektörü için adil rekabet koşulları oluşturmasını, Almanya’yı çelik merkezi olarak güçlendirmesini ve daha iyi yatırım olanakları yaratmasını istedi.

Stahlallianz rekabeti bozan durumları önlemek için 2024 yılının Haziran ayında sona erecek olan çelik ithalatına yönelik kotaların Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak 2026 yılının ortasına kadar uzatılmasını istiyor. İttifak ayrıca Avrupa’daki çelik üretimini korumak için sınırda karbon düzenleme mekanizmasına daha fazla çelik ürününün dahil edilmesini talep ediyor.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak ise ittifak hükümetin imalat sanayisine yönelik elektrik vergisini Avrupa’daki minimum düzeye indirme kararından memnun olsa da hala uluslararası düzeyde rekabetçi bir fiyata ulaşılamadığını ifade etti. Stahlallianz özellikle şebeke ücretlerinin istikrara kavuşturulması ve enerji yoğun sektörlere yönelik elektrik fiyatları için finansman sağlanması gerektiğini belirtti.