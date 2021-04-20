﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Birliği Çin, Rusya ve Beyaz Rusya’dan ithal kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 20 Nisan 2021 17:38:45 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemesinin ardından Beyaz Rusya, Çin ve Rusya’dan ithal belirli kaynaklı boru ürünlere nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. İnceleme 24 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı ve 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemini kapsıyordu.

Antidamping vergisine tabi olan ürünler; sivil havacılık araçlarında yakıt için kullanılan boru ve hassas borular, doğal gaz sondaj faaliyetlerinde kullanılan borular ile petrol ve doğal gaz hat boruları hariç olmak üzere, daire kesitli ve çapı 168,3 mm’yi geçmeyen alaşımsız kaynaklı demir ya da çelik boru ürünleri kapsıyor, bu ürünler 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72 ve 7306 30 77 CN kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Vergi oranları tüm Çinli şirketler için %90,6 ve Beyaz Rusyalı şirketler için %38,1. Rusya için ise, TMK Group %16,8, OMK Group %10,1 ve tüm diğer Rus üreticiler %20,5 vergiye tabi.


Etiketler: yassı ürünler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Nis

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında ciddi bir artış gösterdi
16  Nis

ArcelorMittal Avrupa’da yassı fiyatlarını 50€/mt artırdı
14  Nis

AB’deki sıcak sac arzı sıkıntısı fiyatları artırmaya devam ediyor
07  Nis

Avrupa’da sıcak sac fiyatları hala aşırı yüksek
29  Mar

ArcelorMittal Europe CEO’su: Yeşil üretime geçildikten sonra çelik %60 daha pahalı olacak