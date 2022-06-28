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Arjantin’in gayrisafi yurt içi hasılası birinci çeyrekte büyüdü

Salı, 28 Haziran 2022 09:30:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin İstatistik Kurumu INDEC tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %0,9 büyüme gösterdi.

Söz konusu çeyrekte gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,3, özel tüketim %3,2 ve kamu tüketimi %0,7 büyüme gösterirken, ihracat %2,3 azaldı.

Öte yandan geçtiğimiz yılın birinci çeyreği ile kıyaslandığında gayrisafi yurt içi hasıla %0,6 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,7 artış kaydetti.

Aynı çeyrekte ülkede madencilik faaliyetleri yıllık %13,4, enerji tüketimi %5,1 ve inşaat sektörü %3 arttı.

Ön veriler sanayi faaliyetlerinin Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,7 artacağını gösteriyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Ekonomi 

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