Arjantin’in dış ticaret fazlası 2022 yılında sertçe düştü

Salı, 24 Ocak 2023 14:16:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin İstatistik Kurumu INDEC tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin dış ticaret fazlası 2022 yılında bir önceki yıl kaydedilen 14,75 milyar $’a kıyasla 6,23 milyar $ seviyesine geriledi.

2022 yılında ihracat yıllık %13,5 artışla 88,45 milyar $ olurken, ithalat yıllık %29 artarak 81,52 milyar $ seviyesine yükseldi.

Dış piyasalara çoğunlukla tarım ürünleri, yiyecek ve içecek, hayvansal protein, ulaşım araçları ve maden satışı yapıldı.

Ayrıca Arjantin 2022 yılında çoğunlukla makine, kimyasal ürünler, maden, ulaşım ekipmanları, plastik ve kauçuk ürünler ve metal ithal etti.

Ülkenin ihracatının %14,3’ünü Brezilya, %9,1’ini Çin, %7,5’ini ABD ve %5,6’sını Şili; ithalatının ise %21,5’ini Çin, %19,7’sini Brezilya, %12,7’sini ABD ve %3,3’ünü Almanya oluşturdu.