ArcelorMittal ve Invitalia yatırım anlaşmasını tamamladı, AM Italia artık Acciaierie d'Italia

Perşembe, 15 Nisan 2021 12:27:23 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli devlete bağlı Invitalia 14 Nisan bir açıklama yaparak, kendisi ve ArcelorMittal’in geçtiğimiz Aralık ayında imzaladıkları yatırım anlaşmasını tamamladıklarını belirtti. Bu anlaşma ile Taranto’da daha önce Ilva’nın olan tesiste yeni bir sürdürülebilir büyüme aşamasına geçiliyor.

Invitalia, ArcelorMittal’in Ilva işi için kira ve satın alma anlaşması imzalamış olan AM InvestCO Italy’ye 400 milyon €’luk yeni kaynak aktarımı yaptı. Bu da şirketin ortak kontrolünde Invitalia’yı %38 hissedar yaptı ve oyalamada %50 söz hakkı verdi. Ortak şirket AM InvestCo Italy’nin yeni ismi Acciaierie d'Italia Holding olacak ve şirketin ana işletmecisi olan ArcelorMittal Italia’nın ismi Acciaierie d'Italia olarak değişecek.

ArcelorMittal açıklamasında, “Yatırım anlaşması, mevcut koşullar altında 2020 yılının Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Ilva tesisinin Acciaierie d'Italia tarafından satın alınmasının tamamlanması işleminin karşılanabilmesi için Invitalia’nın 680 milyon €’ya kadar ikinci bir kaynak aktarımını zorunlu tutuyor. Bu noktada Invitalia’nın Acciaierie d'Italia’daki hissesi %60’a kadar çıkabilir. ArcelorMittal ise %40’lık hissedarlığını sürdürebilmesi için ve şirketin ortak yönetilmesi için 70 milyon €’a kadar kaynak sağlayacak,” dedi.

Açıklama şöyle devam etti; “Acciaierie d’Italia Holding bağımsız olarak faaliyet gösterecek ve böylece ArcelorMittal’den bağımsız kendi fon sağlama planları olacak. Sonuç olarak, ArcelorMittal (kalan kira ve satın alma yükümlülüğü dahil) daha önce AM InvestCO Italy olan Acciaierie d'Italia Holding’in hisselerini ve yükümlülüklerini kendi konsolide tablosundan ayıracak.”