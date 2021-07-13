ArcelorMittal Sestao dünyanın ilk tam ölçekli sıfır karbon salımı yapan çelik tesisi olacak

Salı, 13 Temmuz 2021 17:26:08 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İspanya hükümetiyle, Gijón’da yeşil hidrojen doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve yeni hibrit elektrik ark ocağı inşasına 1 milyar €’luk yatırım için imzaladığı mutabakat anlaşmasının sonucunda, Sestao tesisinin dünyanın ilk tam ölçekli sıfır karbon salımı yapan çelik tesisi olacağını açıkladı. Yatırım, ArcelorMittal’in İspanya’daki faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını, önümüzdeki beş yıl içinde 4,8 milyon mt’a kadar azaltacak. İspanya’da türünün ilk örneği olacak yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve elektrik ark ocağı 2025 yılının sonundan önce devreye girecek.

Yeşil hidrojen doğrudan indirgenmiş demir tesisi 2,3 milyon mt kapasiteye, yeni hibrit elektrik ark ocağı ise 1,1 milyon mt kapasiteye sahip olacak. Gijón doğrudan indirgenmiş demir tesisi, iki elektrik ark ocağı için hammadde olarak kullanılmak üzere Sestao tesisine yaklaşık bir milyon mt doğrudan indirgenmiş demir tedarik edecek. Bu da, ArcelorMittal Sestao’nun 1,6 milyon mt çelik üreteceği ve dünyanın ilk tam ölçekli sıfır karbon salımı yapan çelik tesisi olacağı anlamına geliyor.

ArcelorMittal, Gijón’daki doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı kurulumlarına yapılan yatırımlara ek olarak Sestao’ya 50 milyon € yatırım yapacak.