ArcelorMittal Sestao geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir olarak üretilen ilk yassı çeliği tedarik etti

Perşembe, 10 Mart 2022 11:24:05 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu İspanya merkezli ArcelorMittal Sestao XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çelikten üretilen ilk ruloları İspanyol haddeci Grupo Arania’ya tedarik ettiğini açıkladı.

Rulolar bir elektrik ark ocağında yüksek oranda geri dönüştürülmüş hurda ve %100 yenilenebilir elektrik kullanılarak üretildi. Üretim sürecinin 1 ton çelik başına 500 kg’dan az karbon salımıyla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

ArcelorMittal küresel karbon salımını 2030 yılına kadar %25, Avrupa operasyonları için ise %35 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket ayrıca 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı amaçlıyor.