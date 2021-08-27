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ArcelorMittal Asturias 1 No’lu galvanizleme hattını yenileyecek

Cuma, 27 Ağustos 2021 10:58:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya’ya bağlı Asturias hükümetinin yayımladığı küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in İspanya merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Asturias’ın çevresel etki değerlendirmesi talebine göre, şirket Avilés’te bulunan 1 No’lu galvanizleme hattını endüstriyel kullanım için kaplamalı çelik ürün magnelis üretmek üzere uyarlamayı planlıyor.

Alüminyum ve magnezyum içeriği yüksek ve korozyon direncini artırılmış kaplamalı çelik magnelis, 2017 yılından bu yana 2 No’lu galvanizleme hattında üretiliyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal Asturias, 2017 yılından bu yana 200.000 mt’dan fazla magnelis üretti ve pazardaki yüksek talep nedeniyle üretimini artırmayı planlıyor.


Etiketler: yassı ürünler  ArcelorMittal  kaplamalı  çelik üretimi  İspanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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