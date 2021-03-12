ArcelorMittal, Liberty Steel'in galvanizleme hatlarına sıcak sac tedarik etmeyi bıraktı

Cuma, 12 Mart 2021 16:37:20 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, küresel çelik devi ArcelorMittal, İngiltere merkezli Liberty Steel'in Avrupa’daki galvanizleme hatlarına sıcak sac tedarik etmeyi bıraktı. En büyük finansörü Greensill Capital’in çökmesinin ardından Liberty Steel’in ekonomik problemler yaşadığına yönelik çıkan haberler sonrası, diğer tedarikçiler de şirkete tedarik yapmayı bıraktı.

Liberty Steel, Belçika’da bulunan Liège-Dudelange’de yıllık toplam 1,6 milyon galvanizli/kaplamalı çelik kapasiteli galvanizleme tesislerine sahip. Galvanizli sac üretimine yönelik arz sorunu, ArcelorMittal geçen yıl sıcak sac tedarikini azalttığı zaman da problem olmuştu. Ancak, görüşmelerin ardından teslimatlar yeniden başlamıştı. Şimdi ise durum farklı çünkü Liberty Steel'in ekonomik krizi, Avrupa’daki ciddi arz eksikliği probleminin üstüne geldi. Piyasa kaynaklarına göre, Liberty faaliyetlerine yalnızca birkaç hafta daha devam edebilecek kadar ürün stokuna sahip ve dolayısıyla, arz herkes için düşük olsa da şirketin başka bir yerden ürün temin etmesi gerek. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde bölgedeki galvanizli sac fiyatları daha da artabilir. Geçen haftanın sonunda, ArcelorMittal galvanizli sac fiyatlarını 920€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltmişti ve bu hafta piyasadaki satış fiyatları 880-900$/mt fabrika çıkışı aralığına ulaştı.