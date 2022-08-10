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ArcelorMittal Dunkirk tesisi için iki yeni konvertör sipariş etti

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 10:55:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli Duro Felguera, Primetals Technologies’den Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Fransa’da bulunan Dunkirk tesisi için iki yeni konvertör siparişi aldığını açıkladı. Konvertörlerin önümüzdeki yıl kurulması planlanıyor.

Söz konusu konvertörlerin dünyanın en büyük konvertörleri arasında yer alması planlanıyor. Duro Felguera ekipmanı İspanya Gijón’da bulunan tesislerinde inşa edecek ve test edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz ayında ArcelorMittal Belgium Gent tesisinde bulunan ve Primetals tarafından tedarik edilen LD konvertörü (bazik oksijen fırını) devreye almıştı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim ArcelorMittal 

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