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ArcelorMittal Brazil beşinci zincir mağazasını açtı

Salı, 23 Kasım 2021 09:37:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte’de beşinci zincir satış mağazasını açtığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, çelik sektöründe zincir satış mağazası iş modeli, hem ArcelorMittal Brazil hem de yerel çelik sektörü açısında yeni bir atılım olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu iş modeliyle, son kullanıcı hedefleniyor.

Belo Horizonte mağazasında, ArcelorMittal Brazil üretimi çelik ürünleri ile çelik sektörü çözümleri yanında inşaat sektörüne ve diğer sektörlere yönelik 200’den fazla çelik ürünü de satışa sunulacak.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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