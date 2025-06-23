ArcelorMittal Bosna’daki çelik faaliyetlerini Pavgord Group'a sattı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Bosna Hersek'teki operasyonlarını Bosnalı Pavgord Group'a satma kararı aldığını açıkladı. 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen satış süreci, entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Zenica’yı ve Zenica tesisine hammadde tedarik eden demir cevheri üreticisi ArcelorMittal Prijedor'u kapsıyor.
ArcelorMittal her iki üreticiyi de grup bünyesinde tutmak için önemli yatırımlar ve çabalar sarf etmesine rağmen kapsamlı bir stratejik inceleme sonucunda satışın şirket ve çalışanlar için en iyi çözüm olduğu sonucuna vardığını ifade etti. Devredilen üreticiler satış süreci tamamlanana kadar üretime normal seyrinde devam edecek.
Anlaşma kapsamında tüm iş gücü Pavgord Group’a devredilecek. ArcelorMittal anlaşmadan yaklaşık 200 milyon $’lık nakit dışı zarar kaydetmeyi bekliyor.