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Ansteel Hangzhou deniz üstü demir yolu köprüsü için orta kalınlıkta levha tedarik edecek

Çarşamba, 11 Haziran 2025 10:09:16 (GMT+3)   |   Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel, Hangzhou deniz üstü demir yolu köprüsü için 20.000 mt orta kalınlıkta levha tedarik ihalesini kazandığını açıkladı.

Hangzhou deniz üstü demir yolu köprüsü, Yangtze Nehri Delta’sında (YRD) önemli bir ulaştım arteri olacak NanTong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo yüksek hızlı demir yolunun bir parçası ve YRD bölgesel kara yolu ağının yapısal düzeninin iyileştirilmesi ve YRD'nin entegre gelişiminin teşviki açısından büyük öneme sahip.

Hangzhou deniz üstü demir yolu köprüsü, 29,2 km uzunluğunda ve saatte 350 km hızla çift şeritli bir demir yolu hattına sahip. Bu köprü, dünyanın en uzun yüksek hızlı demir yolu deniz üstü köprüsü olup, en yüksek inşaat standartlarına göre inşa edilmekte.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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