Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren ve Ansteel Group’un borsada işlem gören iştiraki olan Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel, dünyanın ilk AG785 silindirik tank çeliğini üretti. 785 MPa sınıfında yüksek mukavemet, yüksek sertlik ve yüksek basınç dayanımına sahip olan bu ürün, derin deniz konteynerleri için geliştirildi.

Söz konusu ürün, nihai kullanıcıların ultra yüksek basınç tasarımlarına yönelik kişiselleştirilmiş malzeme taleplerini karşılayabiliyor. Bu sayede malzeme performansı ve üretim şekillendirme konularındaki pek çok zorluğun aşılabileceği ve büyük ölçekli ulusal mühendislik demonstrasyon projelerinin sorunsuz ilerlemesine etkin şekilde katkı sağlanacağı belirtildi.