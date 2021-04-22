Anglo American’ın Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %13 düştü

Perşembe, 22 Nisan 2021 16:49:41 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, 2021 yılının birinci çeyreğinde Minas Rio tesisinde yıllık %13 düşüşle 5,62 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı. Bu düşüş, zenginleştirme hattında şu anda tamamlanmış olan plansız bir bakım çalışması yapıldığı için gerçekleşirken, üretim seviyesinin yılın geri kalanında iyileşmesi bekleniyor.

2021 yılının birinci çeyreğinde, şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi, çoğunlukla planlı bakım çalışmasında iyi bir ilerleme kaydedilmesinin ardından tesisin kullanılabilirliğinin iyileşmesi sayesinde yıllık %10 artışla 10,55 milyon mt’a yükseldi. Özellikle, Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi yıllık %6 artışla 7,07 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim yıllık %19 artışla 3,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte, Kumba madeninden yapılan demir cevheri satışları yıllık %6 düşüşle 10,2 milyon mt oldu.

Anglo American’ın 2021 yılının birinci çeyreğindeki kömür üretimi, 2020 yılının Mayıs ayında yaşanan gaz kazasının ardından Grosvenor’daki faaliyetlerin askıya alınması nedeniyle çeyreklik bazda %22 ve yıllık %14 düşüşle 3,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri üretim tahmini, Kumba madeninde 40,5-41,5 milyon mt ve Minas Rio projesinde 24-26 milyon mt olmak üzere 64,5-67,5 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti. Şirketin söz konusu yıl için kömür üretim tahmini ise Moranbah North’taki faaliyetlerin askıya alınması, jeoteknik koşullar, Grosvenor’a erişimin gecikmesi ve Corona virüsünden dolayı oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle 14-16 milyon mt seviyesine revize edildi.