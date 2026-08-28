Angang Steel 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 2,047 milyar RMB net zarar açıkladı

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Angang Steel Company Limited (Angang Steel), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net zararının 2,047 milyar RMB (0,3 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,115 milyar RMB net zarar kaydetmişti.

Söz konusu dönemde Angang Steel'in faaliyet geliri yıllık %5,58 düşüşle 45,907 milyar RMB (6,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında Angang Steel'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık sırasıyla %7,3, %5,1 ve %4,2 düşüşle 11,2722 milyon mt, 12,1372 milyon mt ve 11,5295 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Veriler, Angang Steel'in yılın ilk yarısında tüm ürün gruplarında üretimini azalttığını gösterdi. Aynı dönemde HBIS Company'nin ham çelik üretiminin yıllık %4,5 artması, çelik sektöründeki üreticilerin farklı stratejiler izlediğine işaret etti. Bazı üreticiler piyasadaki düşüşe karşı üretimlerini aktif olarak kısarken, diğerleri ürün gamlarını optimize ederek piyasa baskısını hafifletmeyi tercih ediyor.