 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Angang...

Angang Steel 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 2,047 milyar RMB net zarar açıkladı

Cuma, 28 Ağustos 2026 10:08:17 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Angang Steel Company Limited (Angang Steel), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net zararının 2,047 milyar RMB (0,3 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,115 milyar RMB net zarar kaydetmişti.

Söz konusu dönemde Angang Steel'in faaliyet geliri yıllık %5,58 düşüşle 45,907 milyar RMB (6,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında Angang Steel'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık sırasıyla %7,3, %5,1 ve %4,2 düşüşle 11,2722 milyon mt, 12,1372 milyon mt ve 11,5295 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Veriler, Angang Steel'in yılın ilk yarısında tüm ürün gruplarında üretimini azalttığını gösterdi. Aynı dönemde HBIS Company'nin ham çelik üretiminin yıllık %4,5 artması, çelik sektöründeki üreticilerin farklı stratejiler izlediğine işaret etti. Bazı üreticiler piyasadaki düşüşe karşı üretimlerini aktif olarak kısarken, diğerleri ürün gamlarını optimize ederek piyasa baskısını hafifletmeyi tercih ediyor.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

HBIS Company'nin 2026'nın Ocak-Haziran döneminde net kârında %6,61 artış kaydetti

28 Ağu | Çelik Haberler

Çin'de ortalama çelik fiyatları 2026'nın 17-23 Ağustos döneminde biraz yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Çin'de demir cevheri fiyatları yükseldi, artış kömüre kıyasla daha sınırlı kaldı

27 Ağu | Hurda ve Hammadde

Güneydoğu Asya'da ithal kütük fiyatları Çin'deki artışlarla hızla yükselirken, bağlantılar önceki seviyelerden ...

27 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları talepten destek olmadığı için yatay

27 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

CISA: Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri Ocak-Temmuz 2026 döneminde %13,82 arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi, daha fazla toparlanma bekleniyor

26 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 25 Ağustos 2026

25 Ağu | Hurda ve Hammadde

Vietnam'da ithal sıcak rulo sac fiyatları önceki bağlantıların ardından yükselirken, görünüm olumlu

25 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de ortalama çelik fiyatları 2026'nın 10-16 Ağustos döneminde hafif dalgalandı

25 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis