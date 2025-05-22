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Andritz Çinli Tangsteel’in 5 No’lu sürekli galvanizleme hattını yenileyecek

Perşembe, 22 Mayıs 2025 12:15:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Çin merkezli Tangsteel High Strength Automotive Strip Co. Ltd.’nin 5 No’lu sürekli galvanizleme hattını yenileyeceğini açıkladı. Hattın bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Yenileme çalışmalarının ardından hat, otomotiv sektöründe kullanılmak üzere ürün portföyünü ve çelik kalitesini artıracak. Bu son yenileme çalışmalarıyla Tangsteel, soğuk haddelenmiş şeride yönelik artan yerel ve küresel talebi karşılamayı ve üretim kapasitesi ile genel operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Hattın şu anda yıllık 250.000 mt kapasitesi bulunuyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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