Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Lojistik sıkıntılar çelik geri dönüşüm sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor

Salı, 11 Ekim 2022 16:28:09 (GMT+3) | İstanbul

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV) Almanya’da kara yolu, demir yolu ve su yolu taşımacılığında devam eden lojistik sıkıntıların uzun süredir çelik geri dönüşüm sektörünü olumsuz etkilediğini, ancak özellikle bu yıl sıkıntıların arttığını ifade etti.

Yaz aylarında su seviyesi düşük olduğundan birçok hurda nakliyatı ülke sınırlarında kullanılan gemileriyle sınırlı ölçüde gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle BDSV üyesi şirketler sınırlı ve pahalı olan diğer taşımacılık türlerini kullanmak zorunda kalıyor.

BDSV yüksek tonajlı sevkiyatlar için kaçınılmaz olan kara yolu taşımacılığında süregelen yüksek yakıt maliyetleri ve sürücü sıkıntısı nedeniyle hurda taşımacılığının demir yoluna kayması gerektiğini belirtti. Ancak vagon eksikliği ve sınırlı sayıda personel olması da demir yolu taşımacılığının durumunu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Enerji tedarik krizinin bir sonucu olarak demir yoluyla enerji taşınmasına öncelik verilmesi de halihazırda sıkıntılı olan lojistik durumu daha da zorlaştıracak. Bu nedenle birlik, nakliyeyi kolaylaştırmayı amaçlayan m2 vagon gibi yenilikçi girişimlere bağlı kalıyor.