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Al Jazeera Steel ABD'deki faaliyetlerini genişletmek için iki bağlı şirket kurdu

Salı, 08 Eylül 2026 13:52:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Umman merkezli çelik boru ve profil üreticisi Al Jazeera Steel Products, önemli uluslararası piyasalarından biri olan ABD'deki doğrudan kurumsal varlığını güçlendirmek amacıyla tamamı kendisine ait iki bağlı şirket kurdu. Söz konusu adım, şirketin yönetim kurulunun bu yıl Şubat ayında verdiği onayın ardından geldi.

Yeni yapı kapsamında, 2 milyon $ başlangıç sermayesine sahip ABD merkezli Jazz Steel Holding Inc kuruldu. Şirketin tamamı Al Jazeera Steel Products'a ait. İkinci şirket Jazz Steel Products LLC ise 1,5 milyon $ sermayeyle kuruldu ve tamamı Jazz Steel Holding'e ait.

Yeni şirketler Al Jazeera Steel'in ABD'deki faaliyetlerini destekleyecek

Şirkete göre iki yeni şirket, Al Jazeera Steel'in uluslararası operasyonlarını ve ABD'de devam eden ticari faaliyetlerini desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Al Jazeera Steel, söz konusu bağlı şirketleri kurma planını ilk olarak Şubat ayında açıklamıştı.

ABD, boru ve diğer çelik ürünlerini 25'ten fazla ülkeye tedarik eden Al Jazeera Steel için halihazırda önemli bir ihracat piyasası konumunda bulunuyor.

Şirket, Sohar Sanayi Bölgesi'nde yıllık 300.000 mt boru ve 300.000 mt ticari kalite çelik üretim kapasitesinden oluşan toplam 600.000 mt/yıl kapasiteli bir üretim kompleksi işletiyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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