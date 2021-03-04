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AISI yeni Ticaret Bakanı’ndan 232. Madde önlemlerini devam ettirmesini istedi

Perşembe, 04 Mart 2021 14:57:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (AISI) CEO’su Kevin Dempsey, Gina Raimondo’nun Ticaret Bakanı adaylığının onaylanmasını tebrik ederken, bakanın 232. Madde önlemlerini devam ettirmesini istedi.

Kevin Dempsey, “Raimondo’nun ABD ticaret hukuku kanunlarını sıkı bir şekilde uygulamak ve Çin ile diğer ticaret ortaklarının haksız ticaret uygulamalarıyla mücadelede agresifliği sürdürmek de dahil olmak üzere, Amerikan çelik sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları ele alma taahhüdünü takdir ediyoruz. Özellikle yabancı hükümetlerin teşvikleri ve piyasayı bozan diğer uygulamalar büyük bir küresel çelik kapasitesi fazlasına neden olduğundan ABD ticaret kanunlarının güçlü bir şekilde uygulanması Amerikan çelik üreticileri için en önemli öncelik. Küresel çelik kapasitesi fazlası krizi karşısında, 232. Madde hariç tutma sürecinin yerel çelik üreticileri tarafından üretilen çelik ürünlerinin vergiden muaf tutulmasını engellemek için çelik ürünlere yönelik 232. Madde önlemlerinin tam olarak uygulanması gerekiyor,” dedi.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  Section 232  |  benzer haberler »


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