AHMSA fiyat artışı nedeniyle doğal gaz tüketimini azaltıyor

Cuma, 15 Ekim 2021 11:07:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), emtia fiyatlarında, geçtiğimiz yıl kaydedilen artışlar nedeniyle doğal gaz tüketimini azaltmayı veya başka bir enerji kaynağına geçiş yapmayı planladığını duyurdu.

AHMSA, ülkede, doğal gaz fiyatlarının, geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdiğini ve doğal gazın, çelik üretim faaliyetlerinde kullanılan başlıca girdi olduğunu söyledi.

Şirket, doğal gaz tüketimini %16 azaltmayı planladığını; bu hedefini gerçekleştirmek amacıyla kok gazı ve yüksek fırın gazı gibi diğer enerji kaynaklarını kullanmayı düşündüğünü belirtti.

AHMSA, doğal gaz tüketimini aylık 7,5 milyon metreküp azaltmayı; ısıtma fırınında elektrik ve enerji tüketimini de düşürmeyi beklediğini ekledi.