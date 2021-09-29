AHMSA bakım çalışmaları nedeniyle sıcak şerit tesisinde üretime iki haftalığına ara verecek

Çarşamba, 29 Eylül 2021 09:39:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sıcak şerit tesisinde üretime iki haftalığına ara vereceğini duyurdu.

Yakın gelecekte üretimin artmasını bekleyen şirket, bakım ve onarım çalışmalarının, üretim kapasitesinin yeterli olmasını sağlayacağını belirtti.

AHMSA, nihai mamul stoklarının yeterli seviyede yer almasına bağlı olarak müşteri teslimatlarının gerçekleştirilebileceğini ve iki haftalık bakım çalışmalarının, çelik sevkiyatlarını olumsuz etkilemeyeceğini de bildirdi.