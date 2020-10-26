Pazartesi, 26 Ekim 2020 09:48:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel bir sendikaya göre, Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico, AHMSA, 1 No’lu çelikhanesinde %35 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Yerel sendika Seccion 147, AHMSA’nın çelik üretimini mevcut siparişlere göre planladığını söyledi. AHMSA toplamda yıllık 3,5 milyon mt çelik kapasitesine sahip.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, AHMSA ve Grupo Villacero, Villacero’nun AHMSA’yı devralması ya da iki şirketin birleşme olasılığı üzerine görüşüyor. Söz konusu iki şirket, bağlayıcı olmayan birleşme veya satın alma anlaşmasına karar vermek için görüşmelerini 90 gün daha uzattı.