AGC Biden yönetiminden 232. Madde vergilerini kaldırarak inşaat maliyetlerini hafifletmesini talep etti

Perşembe, 17 Haziran 2021 13:55:28 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği (AGC), ABD inşaat sektöründe mal ve hizmetlerin maliyetinin Mayıs ayında %4,3 ve son bir yılda %24,3 artış göstererek müteahhitlerin ödeme gücünü ve inşaat işçilerinin istihdamını tehlikeye soktuğunu söyledi.

AGC yetkilileri, inşaat malzemelerinin maliyetini artıran ve bulunabilirliğini azaltan vergileri ve kotaları kaldırması için Biden yönetiminin hızlı davranmasına yönelik talepte bulundu.

AGC’nin Baş Ekonomisti Ken Simonson, “Son bir yıllık süre içerisinde, üreticilerin inşaat malzemelerindeki fiyat artışı, müteahhitlerin inşaat projelerine yansıtabileceği seviyeyi geçti. Söz konusu fiyat farkı, müteahhitlerin hiç beklemedikleri ve projelere yansıtamayacakları çok yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyor,” dedi.

Simonson, inşaat malzemelerinde, 2020 yılının Mayıs ayından geçen aya kadar olan süreçte kaydedilen %24,3 artışın, önceki yıllara kıyasla iki kat fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, müteahhitlerin, sınırlı sayıdaki yeni inşaat projeleri için birbirleriyle rekabet edebilmek amacıyla kâr beklentilerini düşük tutması sonucu konut dışı inşaata yönelik üretici fiyat endeksi yalnızca son bir yılda %2,8 artış gösterdi.

Ahşap, metal, plastik ve alçıtaşı dahil olmak üzere pek çok ürünün fiyatlarında rekor yükselişler kaydedildi. Kereste ve kontrplak için üretici fiyat endeksi, 2020 yılının Mayıs ayından geçen aya kadar olan süreçte %111 artış gösterdi. Çelik mamulleri endeksi %75,6 artarken, bakır ve pirinç alaşım endeksi %60,4 ve alüminyum alaşım endeksi ise %28,6 arttı. Plastik inşaat malzemeleri endeksinde de %17,5 artış olduğu belirtildi. Ayrıca, alçıpan gibi alçıtaşı ürünlerinin endeksi de %14,1 arttı. Müteahhitlerin, kamyonlarını ve arazi ekipmanlarını çalıştırmak için doğrudan ödediğiyakıt maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki ekstralar da artış kaydetti.

AGC yetkilileri, Biden yönetiminin, Kanada’dan ithal keresteye uygulanan vergiler ile çeşitli ülkelerden ithal edilen çeliğe ve alüminyuma uygulanan vergileri ve kotaları kaldırarak anında ekonomik rahatlama sağlayabileceğini ifade etti. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nden bir çalışma grubuyla Biden yönetimi arasında bu yılın sonuna dek AB’den ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan vergilerin kaldırılması için görüşmeler yapıldığı ancak vergilerde daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulduğu söylendi. Biden yönetiminin, Ticaret Bakanlığı’nın vergi oranını ikiye katlama teklifi yerine Kanada’dan ithal edilen yumuşak keresteye uygulana vergiyi kaldırmasının gerektiği de eklendi.

Birliğin CEO’su Stephen E. Sandherr konuya ilişkin, “Yönetim, müttefiklerimize uygulanan vergileri kaldırmanın iyi bir politika olduğunu fark etme konusunda haklı. Ancak, bunu yürürlüğe koymak için altı ay beklemeye gerek yok. Başkan Biden, bu durumu bir adım daha ileriye taşıyarak diğer ticaret ortaklarımız ve Avrupa Birliği’nden de ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri kaldırmalı,” açıklamasını yaptı.