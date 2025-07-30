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Trump Hindistan’dan ithalata 1 Ağustos itibarıyla %25 vergi getiriyor

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 16:33:37 (GMT+3)   |   Kalküta

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan yapılan ithalata 1 Ağustos 2025 itibarıyla %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu açıklama, 30 Temmuz Çarşamba günü Trump’ın Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden yapıldı.

Trump, kararda Hindistan’ın uzun süredir izlediği korumacı ticaret politikalarının iki ülke arasında anlamlı bir ticaretin gelişmesini engellemesinin etkili olduğunu savundu.

“Her ne kadar Hindistan dostumuz olsa da yıllar boyunca çok az ticaret yapabildik çünkü uyguladıkları tarife oranları çok yüksek. Ayrıca parasal olmayan ticaret engelleri açısından da en katı ve en can sıkıcı ülke,” ifadelerini kullandı.

Hindistan’dan ihracata uygulanacak ceza belirsiz

Trump, Hindistan’dan genel ithalata %25 gümrük vergisinin yanı sıra, Hindistan’ın ABD’ye yönelik ihracatına da ceza uygulanacağı belirtti. Ancak hangi ürünlerin bu uygulamadan etkileneceği ya da ceza oranlarının ne olacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Ticaret görüşmeleri devam ediyor

Trump’ın açıklaması, iki ülke arasında aylardır süren serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine rağmen geldi. İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisine göre Ağustos ortasında ABD’den bir heyetin Yeni Delhi’yi ziyaret etmesi ve STA görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Aynı yetkili, ABD’nin Hindistan’ın ihracatına getireceği %25 verginin, STA müzakereleri süresince geçici bir önlem olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Hindistan hükümeti ise henüz ABD’den bu yeni uygulamaya dair resmi bir bildirim almadı. Ancak kaynaklar, Trump’ın son haftalarda benzer vergi kararlarını en az 20 ülkeye daha bildirdiğini ve bu vergilerin tamamının 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini doğruladı.


Etiketler: ABD Hindistan Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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