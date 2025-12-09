Ilva için ArcelorMittal’den 5 milyar € tazminat talep edilecek

Acciaierie d’Italia’nın (ADI), eski adıyla Ilva, özel komiserleri, ArcelorMittal’e karşı 5 milyar € tutarında tazminat talebiyle yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, talep edilen meblağın, grubun ArcelorMittal tarafından yönetildiği yıllarda uğranılan zararı yansıttığını belirtti.

Bakanın aktardığına göre talep edilen tutar, tesislerin fiziksel durumunun kötüleşmesi, rutin ve olağandışı bakım eksikliği ve geçmiş yıllarda biriktirilmiş ETS kotalarının kaybedilmesiyle oluşan kayıpları temsil ediyor. 15 ile 18 Aralık arasında yapılması beklenen başvurunun Morselli dönemini hedef alacağı düşünülüyor. Urso, Taranto çelik tesisinin kapatılmasına yönelik herhangi bir plan olmadığını yineledi. Tam tersine, komiserlerin yaklaşık bir yıl önce başlattığı acil bakım programının amacı, Mart ayına kadar tesisleri, yılda en az 4 milyon mt çelik üretim kapasitesi ile güvenli ve operasyonel bir şekilde yeni bir alıcıya devretmek.

Bu arada yeni özel yatırımcı arayışı devam ediyor. 2024’ün başında ADI’nin devlet kontrolüne geçmesinin ardından başlatılan rekabetçi süreç, birkaç tarafın ilgisini çekmişti ancak şimdiye kadar yalnızca Baku Steel’in, Azerbaijan Investment Company ve Hindistan’ın Jindal Steel ile birlikte oluşturduğu konsorsiyum tüm varlıkların tamamını satın almaya istekli olduğunu belirtti. Devlet, üretimin devam edebilmesi için 2022’den bu yana 2 milyar €’yu aşan krediler, teşvikler ve acil destekler sağladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi hükümet, Ilva’nın faaliyetlerini güvence altına almak için yeni fonlar açıkladı ve kısa çalışma programının devam edeceğini doğruladı. Ayrıca potansiyel alıcılarla görüşmeler sürüyor.

Öte yandan Brüksel, Taranto tesisindeki emisyonlara ilişkin ihlaller nedeniyle İtalya’ya bir kez daha resmi bildirim gönderdi; bu kapsamda daha düşük etkili teknolojilere hızlı geçiş gerektiriyor. DRI üretimiyle ilişkili girişimler ve çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanımına yönelik pilot projeler giderek önem kazanıyor.

ArcelorMittal’e karşı açılacak davanın sonucu ve yeni yatırımcı seçimi, ADI’nin ayağa kaldırılması açısından belirleyici olacak. Hükümet, yatırımcı arama sürecini önümüzdeki aylarda tamamlamayı amaçlıyor ancak Taranto tesisinin geleceği, AB kurumlarından gelen baskılar, sendikaların istihdam güvencesi talepleri ve toplamda 5 milyar €’yu aşması beklenen karbonsuzlaşma yatırımlarının gerekliliği nedeniyle hâlâ belirsizliğini koruyor.