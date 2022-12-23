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Acciaierie d’Italia Taranto tesisinin karbondan arındırılması için hükümetten fon alacak

Cuma, 23 Aralık 2022 14:55:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Taranto eyaleti ve Sulcis Iglesiente bölgesinde iklim geçişini gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere yeşil sektörlerde ekonomik çeşitliliği ve istihdam yaratmayı teşvik etmek için İtalya’ya 1 milyar € fon sağlayacağını açıkladı.

Fonun bir kısmı, çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın Avrupa’nın en çok kirliliğe sebep olan tesislerinden biri olan Taranto tesisinin karbondan arındırılması için kullanılacak. Ayrıca Taranto eyaletindeki sanayi işçilerinin üçte biri çelik sektöründe istihdam edildiğinden, 4.300 işçi temiz enerjiye geçiş ve döngüsel ekonomi ile ilgili eğitimler alacak.

Fon ayrıca uygun fiyatlı yenilenebilir enerji üretilmesi amacıyla Taranto’da rüzgar türbinlerinin inşasını ve yeşil hidrojenin geliştirilmesini destekleyecek.

Öte yandan, fonun bir kısmı Sardinya’da bulunan Sulcis Iglesiente kömür madeninin yeşil dönüşümü içi kullanılacak. İtalya 2025 yılına kadar kömürden elektrik üretimini aşamalı olarak sonlandırmayı hedefliyor ve Sulcis Iglesiente bölgesinin yenilenebilir enerji üretimi için güçlü bir potansiyele sahip olduğu anlaşılıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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