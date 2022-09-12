Acciaierie di Sicilia yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini askıya aldı

UGL Metal İşçileri Sendikası, İtalyan uzun mamul üreticisi Alfa Acciai’nin bağlı kuruluşu Acciaierie di Sicilia’nın bugünden itibaren Catania tesisindeki üretimini iki haftalığına askıya alacağını açıkladı.
Askıya alma kararı yükselen enerji maliyetleri ve artan rekabetten dolayı siparişlerde kaydedilen yavaşlama nedeniyle verildi.
Şirketin giderlerinin %200’ün üzerinde artış gösterdiği bildirildi.
Acciaierie di Sicilia yıllık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip ve şu anda yıllık 150.000 mt kapasiteyle faaliyet gösteriyor.
Öte yandan şirket Ağustos ayında da üretime ara vermişti.