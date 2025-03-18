ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak’ta aylık %21,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %21,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %28,3 artışla 143.857 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 115,5 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a kıyasla 139,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 40.885 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 45.911 mt’a kıyasla 47.417 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 30.373 mt ile Meksika, 9.333 mt ile İsveç, 9.304 mt ile Brezilya ve 8.414 mt ile Güney Kore takip etti.