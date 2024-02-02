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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Aralık ayında %13,9 arttı

Cuma, 02 Şubat 2024 09:19:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %17,6 düşüşle 97.378 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 95,5 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 127,8 milyon $’a kıyasla 100,6 milyon $ oldu.   

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 37.147 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 41.143 mt’a kıyasla 39.887 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.169 mt ile Avustralya, 13.555 mt ile Güney Kore, 5.954 mt ile Hollanda ve 5.569 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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