ABD’nin sıcak sac ithalatı Eylül ayında %15,7 arttı

Salı, 02 Kasım 2021 08:54:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin sıcak sac ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %15,7 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %190,8 artışla 494.998 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 300,1 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 70,8 milyon $’a kıyasla 344,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 221.226 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 61.258 mt’a kıyasla 258.418 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 31.073 mt ile Güney Kore, 28.224 mt ile Türkiye, 25.568 mt ile Meksika ve 17.491 mt ile Hollanda takip etti.