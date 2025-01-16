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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Kasım’da aylık %48,4 düşüş kaydetti

Perşembe, 16 Ocak 2025 09:25:30 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %48,4 ve yıllık %9,6 düşüşle 120.416 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 138,5 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 106,1 milyon $’a kıyasla 94,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 84.466 mt’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 75.371 mt’a kıyasla 75.371 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.053 mt ile Güney Kore, 9.582 mt ile Hollanda, 5.864 mt ile Meksika ve 3.607 mt ile Belçika takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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