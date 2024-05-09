ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Mart’ta aylık %28,4 düşüş gösterdi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 12:17:19 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı, aylık %28,4 ve yıllık %9,2 düşüşle 66.539 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 68,8 milyon $’a kıyasla 67,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 65.089 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 54.511 mt’a kıyasla 40.021 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 26.251 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.