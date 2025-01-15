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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Kasım’da aylık %34,2 düşüş kaydetti

Çarşamba, 15 Ocak 2025 09:11:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %34,2 ve 2023'ün Kasım ayına kıyasla %5,1 düşüşle 55.702 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 68,2 milyon $’a ve 2023'ün Kasım ayında kaydedilen 58,9 milyon $’a kıyasla 54,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 51.334 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 41.478 mt’a kıyasla 34.428 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.964 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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