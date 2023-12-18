﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %32,7 düştü  

Pazartesi, 18 Aralık 2023 09:37:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %32,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %17 düşüşle 23.108 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 35,8 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a kıyasla 23,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Eylül ayında kaydedilen 22.691 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.588 mt’a kıyasla 14.739 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 8.078 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı. 


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac bağlantı fiyatları şimdilik yatay

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları sabit ancak haddeciler indirimli satışlar yapıyor

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları aynı kaldı

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2023

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında aylık %6,6 azaldı

18 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları artış kaydetti

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’li yassı mamul üreticileri Noel’den önce bir fiyat artışı daha yapacak mı?

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hint galvanizli sac ihracatçılarının beklentileri zayıf satışlara rağmen pozitif

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çoğu tedarikçinin fiyatları yatay seyretse de iyimserlik devam ediyor

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yatay seyretti

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab