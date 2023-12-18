ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %32,7 düştü  

Pazartesi, 18 Aralık 2023 09:37:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %32,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %17 düşüşle 23.108 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 35,8 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a kıyasla 23,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Eylül ayında kaydedilen 22.691 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.588 mt’a kıyasla 14.739 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 8.078 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.