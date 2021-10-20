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ABD’nin profil ithalatı Ağustos ayında %13,4 düştü

Çarşamba, 20 Ekim 2021 08:51:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,4 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %232,4 artışla 47.039 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 52,9 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a kıyasla 50,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 9.534 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 6.681 mt’a kıyasla 10.454 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 10.246 mt ile Güney Kore, 10.111 mt ile Kanada, 6.932 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 3.557 mt ile Lüksemburg takip etti.


Etiketler: kütük  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  ABD  çelik üretimi  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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