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ABD’nin profil ihracatı Nisan ayında %13 arttı

Salı, 21 Haziran 2022 09:24:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %16,8 artışla 41.677 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 65,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 37,5 milyon $’a kıyasla 60,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 34.711 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 30.330 mt’a kıyasla 33.458 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.584 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Kütük Uzun Ürünler Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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