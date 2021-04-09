ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat ayında %20,9 düştü

Cuma, 09 Nisan 2021 10:08:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, Ocak ayına kıyasla %20,9 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %9,8 düşüşle 77.495 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 44,9 milyon $ ve geçen yıl Şubat ayında kaydedilen 39,3 milyon $’a kıyasla 37,2 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 69.910 mt ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 62.397 mt’a kıyasla 54.143 mt inşaat demiri ithal eden Türkiye oldu. Türkiye’yi 16.498 mt ile Meksika ve 5.887 mt ile Kanada takip etti.