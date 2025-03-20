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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak’ta aylık %191,1 artış kaydetti

Perşembe, 20 Mart 2025 09:56:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %191,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %310,5 artışla 166.058 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 39,5 milyon $’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 26,8 milyon $’a kıyasla 105,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 29.953 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 29.789 mt ile Bulgaristan, 28.663 mt ile Meksika, 28.602 ile Cezayir ve 17.687 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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