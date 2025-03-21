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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak’ta aylık %44,5 yükseldi

Cuma, 21 Mart 2025 09:45:15 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %44,5 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %63,7 artışla 29.365 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 9,8 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a kıyasla 22,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 9.916 mt’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 16.301 mt’a kıyasla 23.586 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.124 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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