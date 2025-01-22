ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım’da aylık %5,5 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %5,5 artış ve 2023'ün Kasım ayına kıyasla %11,5 düşüşle 18.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 14,2 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 14,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.275 mt’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 18.255 mt’a kıyasla 14.215 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.016 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.