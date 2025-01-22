 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım’da aylık %5,5 yükseldi

Çarşamba, 22 Ocak 2025 09:23:12 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %5,5 artış ve 2023'ün Kasım ayına kıyasla %11,5 düşüşle 18.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 14,2 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 14,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.275 mt’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 18.255 mt’a kıyasla 14.215 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.016 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarda düşmeye devam etti

22 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 22 Ocak 2025

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Ocak sonu için yerel inşaat demiri fiyatlarını aynı tuttu

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları yıl sonundaki olumsuz beklentiler nedeniyle sınırlı aralıkta

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ocak 2025

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım’da aylık %24,6 geriledi

21 Oca | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2024 yılında %13,6 geriledi

21 Oca | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2024’te %24,4 arttı

21 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları düşüş kaydetti

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları vadeli fiyatların desteğiyle arttı, ticaret tatil öncesi yavaşladı

20 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis