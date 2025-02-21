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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık’ta aylık %35,8 geriledi

Cuma, 21 Şubat 2025 09:35:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %35,8 ve geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla %14,1 düşüşle 12.008 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a kıyasla 9,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.215 mt’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 12.816 mt’a kıyasla 9.916 mt ile Kanada oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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