ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 geriledi - 27. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 27 Haziran 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 düşüş ve yıllık %4,3 artışla 1,61 milyon mt oldu.

27 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,1 olurken, bu oran önceki hafta %79,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 artışla ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 39,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 39,26 milyon mt olarak kaydedilmişti.