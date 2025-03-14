ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak’ta aylık %17,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %17,2 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 192.259 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 177,4 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 231,1 milyon $’a kıyasla 222,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 57.119 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 84.350 mt’a kıyasla 78.165 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 34.221 mt ile Brezilya, 17.555 mt ile Meksika, 10.950 mt ile Hollanda ve 10.024 mt ile Güney Kore takip etti.