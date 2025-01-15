ABD’nin galvanizli sac ithalatı Kasım’da aylık %15,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,2 artışla 189.726 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 248,7 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 194,5 milyon $’a kıyasla 248,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 78.057 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 70.146 mt’a kıyasla 59.059 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 35.231 mt ile Vietnam, 22.071 mt ile Meksika, 18.054 mt ile BAE ve 14.165 mt ile Güney Afrika takip etti.