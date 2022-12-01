ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ekim ayında %15 arttı

Perşembe, 01 Aralık 2022 09:08:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %15 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %20,9 düşüşle 190.347 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 238,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 367,3 milyon $’a kıyasla 261,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 73.178 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 79.904 mt’a kıyasla 68.983 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 27.826 mt ile Meksika, 14.478 mt ile Avusturya, 12.026 mt ile Güney Kore ve 11.555 mt ile Güney Afrika takip etti.