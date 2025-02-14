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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık’ta aylık %15,7 geriledi

Cuma, 14 Şubat 2025 10:03:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,5 düşüşle 164.006 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 210,2 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 202,4 milyon $’a kıyasla 177,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 59.059 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 61.672 mt’a kıyasla 57.119 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.741 mt ile Meksika, 16.165 mt ile Vietnam, 14.598 mt ile Güney Afrika ve 11.525 mt ile BAE takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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