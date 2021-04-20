ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayında %19,3 arttı

Salı, 20 Nisan 2021 09:42:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Ocak ayına göre %19,3 ve önceki yılın Şubat ayına kıyasla %15,7 yükseliş göstererek 55.695 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 33,5 milyon $’a ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 36,3 milyon $’a kıyasla 44,1 milyon $ seviyesine yükseldi.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 25.065 mt’a ve bir önceki yıl Şubat ayında yapılan 22.463 mt’a kıyasla 28.249 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 9.145 mt ile Brezilya, 6.475 mt ile Japonya, 4.257 mt ile İngiltere ve 3.478 mt ile Meksika takip etti.