ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Aralık ayında %5,4 yükseldi

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 6.417.115 mt’a kıyasla %5,4 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.536.350 mt’a kıyasla %3,5 artışla 6.762.462 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2025’in tamamında ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’te kaydedilen 78.651.934 mt’a kıyasla %4,9 artarak 82.511.234 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılına korozyona dayanıklı sac ve şerit ile sıcak sac ve şerit için sırasıyla %4 ve %1 artış görüldüğünü, soğuk sac ve şerit sevkiyatlarının ise %4 gerilediğini gösteriyor.